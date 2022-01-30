Правительство Японии выразило протест в связи с запуском ракеты КНДР

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Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест», — передаёт ТАСС заявление Мацуно.

Он добавил, что максимальная высота полёта ракеты составила порядка 2 тыс. км, она пролетела расстояние приблизительно 800 км.

Отмечается, что выпущенный со стороны КНДР снаряд приземлился вне экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

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