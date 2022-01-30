Правительство Японии выразило протест в связи с запуском ракеты КНДР
«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест», — передаёт ТАСС заявление Мацуно.
Он добавил, что максимальная высота полёта ракеты составила порядка 2 тыс. км, она пролетела расстояние приблизительно 800 км.
Отмечается, что выпущенный со стороны КНДР снаряд приземлился вне экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.