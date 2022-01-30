«Рёнхап»: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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КНДР запустила снаряда в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. — RT)», — пишет агентство.

Ранее стало известно о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, боеприпас приземлился за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Позднее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что в Японии правительство ведёт сбор данных о предполагаемом запуске ракет со стороны Северной Кореи.

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