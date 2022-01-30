«Рёнхап»: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. — RT)», — пишет агентство.
Ранее стало известно о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, боеприпас приземлился за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Позднее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что в Японии правительство ведёт сбор данных о предполагаемом запуске ракет со стороны Северной Кореи.