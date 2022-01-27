Власти Японии ведут сбор данных о предполагаемом пуске ракет КНДР

В Японии правительство ведёт сбор данных о предполагаемом запуске ракет со стороны Северной Кореи, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Согласно информации от южнокорейской стороны, Северная Корея провела пуск. В настоящее время мы ведём сбор данных для подтверждения информации», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее стало известно о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, боеприпас приземлился за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

По данным южнокорейских военных, КНДР произвела пуск предположительно двух баллистических ракет малой дальности из района Хамхын.