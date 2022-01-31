«Рёнхап»: в КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты средней дальности

В Северной Корее подтвердили информацию о пуске ракеты 30 января.

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», правительство Северной Кореи подтвердило данные о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января.

Ранее стало известно о пуске снаряда КНДР в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела расстояние 800 км.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуск со стороны КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.