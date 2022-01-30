Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания Совета национальной безопасности назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН).
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
  • AP

«Деятельность (КНДР. — RT) — это нарушение резолюций СБ ООН и вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому решению (вопросов. — RT) стабильности и мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты. 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении провести заседание Совета национальной безопасности после ракетного запуска Северной Кореи.

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