Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания Совета национальной безопасности назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН).

«Деятельность (КНДР. — RT) — это нарушение резолюций СБ ООН и вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому решению (вопросов. — RT) стабильности и мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с пуском ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении провести заседание Совета национальной безопасности после ракетного запуска Северной Кореи.