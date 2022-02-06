Учёные сообщили о нестандартном симптоме «омикрона»

Специалисты приложения ZOE COVID Study, изучающие данные пациентов с коронавирусом рассказали, что во время вспышки омикрон-варианта COVID-19 люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка.

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — приводит РИА Новости заявление экспертов.

По словам врачей, пациенты с «омикроном» действительно чаще испытывают проблемы с ЖКТ.

Отмечается, что данная тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

Ранее врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал изданию Express, что у омикрон-варианта новой коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.