Учёные сообщили о нестандартном симптоме «омикрона»
«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — приводит РИА Новости заявление экспертов.
По словам врачей, пациенты с «омикроном» действительно чаще испытывают проблемы с ЖКТ.
Отмечается, что данная тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.
Ранее врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал изданию Express, что у омикрон-варианта новой коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных.
Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.