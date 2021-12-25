Врач Спектор зафиксировал два необычных симптома «омикрона» у привитых

Врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал изданию Express, что у омикрон-варианта новой коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных.

Reuters

© Ricardo Arduengo

Как пишет РИА Новости, омикрон-штамм отличается рядом нетипичных проявлений болезни. По наблюдениям Спектора, у вакцинированных пациентов, заболевших «омикроном», наблюдались тошнота и потеря аппетита, что нехарактерно для коронавируса. В статье также объявлены четыре главных симптома омикрон-варианта: кашель, слабость, заложенность носа и насморк. Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.