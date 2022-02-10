В конгрессе призвали Байдена пересмотреть ядерную политику США

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Группа американских конгрессменов направила Джо Байдену письмо, в котором призвала его снизить зависимость страны от ядерного оружия и поставить под вопрос необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем. Обращение было составлено в преддверии выхода нового «Обзора ядерной политики», над которым работает администрация 46-го президента США. С письмом ознакомился RT.
В конгрессе призвали Байдена пересмотреть ядерную политику США
  • © Bloomberg Creative Photos
  • Gettyimages.ru

По словам авторов документа, Соединённые Штаты движутся к тому, чтобы до 2030 финансового года потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса «ошеломительную сумму» — $630 млрд. По их мнению, Байден с помощью «Обзора ядерной политики» мог бы изменить этот курс Вашингтона.

«Для вас это — наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия на то необходимости распорядился Трамп», — говорится в письме.

Члены конгресса убеждены, что президент США может «вести за собой» в деле снижения роли ядерного оружия и сокращения его количества как внутри страны, так и за рубежом.

Парламентарии высоко оценили шаги администрации Байдена по «спасению» договора СНВ-III и отметили, что «Обзор ядерной политики» также должен поддерживать усилия по переговорам с Россией с целью установить взаимные ограничения на развёртывание новых вооружений. 

В январе 2021-го Россия и США достигли соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до 2026 года.

В сентябре несколько американских сенаторов обратились к администрации Байдена с призывом сократить расходы на ядерное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить