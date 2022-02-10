В конгрессе призвали Байдена пересмотреть ядерную политику США

Группа американских конгрессменов направила Джо Байдену письмо, в котором призвала его снизить зависимость страны от ядерного оружия и поставить под вопрос необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем. Обращение было составлено в преддверии выхода нового «Обзора ядерной политики», над которым работает администрация 46-го президента США. С письмом ознакомился RT.

По словам авторов документа, Соединённые Штаты движутся к тому, чтобы до 2030 финансового года потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса «ошеломительную сумму» — $630 млрд. По их мнению, Байден с помощью «Обзора ядерной политики» мог бы изменить этот курс Вашингтона.

«Для вас это — наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия на то необходимости распорядился Трамп», — говорится в письме.

Члены конгресса убеждены, что президент США может «вести за собой» в деле снижения роли ядерного оружия и сокращения его количества как внутри страны, так и за рубежом.

Парламентарии высоко оценили шаги администрации Байдена по «спасению» договора СНВ-III и отметили, что «Обзор ядерной политики» также должен поддерживать усилия по переговорам с Россией с целью установить взаимные ограничения на развёртывание новых вооружений.

В январе 2021-го Россия и США достигли соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до 2026 года.

В сентябре несколько американских сенаторов обратились к администрации Байдена с призывом сократить расходы на ядерное оружие.