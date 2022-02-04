Нуланд: США настроены на серьёзные переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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В США настроены на серьёзные переговоры с Россией о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями, заявила замгоссекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

В интервью ТАСС она отметила, что Вашингтон считает ключевым такой диалог с Москвой.

«Мы готовы вести серьёзные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине», — добавила Нуланд.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявил, что российская сторона предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию.

По его словам, данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных Россией Соединённым Штатам в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности.

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