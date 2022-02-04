Политолог Бальбек объяснил причину угроз ЕК санкциями против «Северного потока — 2»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.

По мнению политолога, подобные заявления в отношении «Северного потока — 2» предсказуемы, поскольку главные европейские политики находятся «на коротком поводке у США».

«Стоит дёрнуть этот поводок — и в ЕС сразу начнут обсуждать «опасность» поставок российского газа, «невыполнение условий» и вообще «ненадёжность» нашего партнёрства. Когда строили газопровод, то немецкие СМИ от счастья захлебывались, рассказывая о преимуществах СП-2, а теперь не ко двору пришёлся», — пояснил Бальбек.

Как подчеркнул собеседник RT, основной причиной угроз санкциями в отношении газопровода является зависимость европейских государств от Вашингтона.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Москва использует газ в качестве инструмента давления на Европу и проект «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.