Политолог Бальбек объяснил причину угроз ЕК санкциями против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
По мнению политолога, подобные заявления в отношении «Северного потока — 2» предсказуемы, поскольку главные европейские политики находятся «на коротком поводке у США».
«Стоит дёрнуть этот поводок — и в ЕС сразу начнут обсуждать «опасность» поставок российского газа, «невыполнение условий» и вообще «ненадёжность» нашего партнёрства. Когда строили газопровод, то немецкие СМИ от счастья захлебывались, рассказывая о преимуществах СП-2, а теперь не ко двору пришёлся», — пояснил Бальбек.
Как подчеркнул собеседник RT, основной причиной угроз санкциями в отношении газопровода является зависимость европейских государств от Вашингтона.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Москва использует газ в качестве инструмента давления на Европу и проект «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.