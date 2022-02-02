Политолог Денисов прокомментировал призыв Кличко к Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики».

Денисов напомнил, что подобные заявления не в первый раз появляются со стороны украинских политиков.

«Помимо (заявления. — RT) мэра Киева, постоянно звучат на официальном уровне аналогичные месседжи, идеи для украино-немецкого сотрудничества или вообще взаимоотношений. В этом случае всё находится в той парадигме, которая сейчас существует. Вряд ли официально Германия будет реагировать на слова мэра Киева», — пояснил эксперт.

Аналитик напомнил, что даже в «немецком политическом спектре» вопрос СП-2 находится в «дискуссионном формате».

По его словам, со стороны Кличко наблюдается определённое желание повлиять на решение этого вопроса, но «это частное мнение».

Ранее Кличко в беседе с Die Zeit посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики».