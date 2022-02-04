Сенатор Джабаров раскритиковал заявления Нуланд о роли России в утечке ответа США в СМИ

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Ангелина Шурпина
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал высказывание замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Москва могла организовать утечку в СМИ американских ответов на предложения по безопасности.
Сенатор Джабаров раскритиковал заявления Нуланд о роли России в утечке ответа США в СМИ
  • РИА Новости

По словам Джабарова, представители США «настолько смешно выглядят», что им уже никто не верит.

«Я думаю, что вся мировая общественность просто перестала верить этому вранью, которое американцы поставили на поток. Есть обращение России по поводу своей безопасности, есть конкретный ответ американцев, мы узнали об этом из публикации в El País. El País — старинная испанская газета страны — члена НАТО, какие утечки? Вот это постоянное враньё настолько вошло у них в правило — неужели нечем больше заняться? Есть конкретные проблемы, давайте их решать», — заявил сенатор.

Ранее посольство России в США в ответ на высказывания замгоссекретаря Виктории Нулад о том, что Москва могла организовать утечку в СМИ американских ответов на предложения по безопасности, посоветовало Вашингтону не заниматься конспирологией, а фокусироваться на сути российских озабоченностей.

2 февраля испанская газета El País сообщила, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

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