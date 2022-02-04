Аналитик Блохин объяснил цель заявления Нуланд о роли России в утечке ответа США в СМИ

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT высказывание замгоссекретаря Виктории Нулад о том, что Москва могла организовать утечку в СМИ американских ответов на предложения по безопасности.
Аналитик Блохин объяснил цель заявления Нуланд о роли России в утечке ответа США в СМИ
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«Москва как обычно «виновата» во всём: начиная с дела Скрипалей до «утечек» документов. Очевидно, что вместо диалога США эскалируют обстановку... США не идут навстречу России... Это крайне негативный звоночек, который создаёт негативный фон для последующих переговоров», — пояснил аналитик.

По его мнению, США таким образом «пытаются саботировать» переговоры по гарантиям безопасности.

Ранее посольство России в США в ответ на высказывания замгоссекретаря Виктории Нулад о том, что Москва могла организовать утечку в СМИ американских ответов на предложения по безопасности, посоветовало Вашингтону не заниматься конспирологией, а фокусироваться на сути российских озабоченностей.

Как подчеркнули в посольстве, слова Нуланд вызывают недоумение.

Посольство напомнило, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО, близкого союзника США.

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