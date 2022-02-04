Кабмин Японии: ликвидация главаря ИГ в Сирии — важный шаг к миру на Ближнем Востоке

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Спецоперация США в Сирии по ликвидации одного из предполагаемых лидеров ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши стала важным шагом на пути к реализации мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Это является одним из важных шагов для реализации мира и стабильности на Ближнем Востоке... Усилия по предотвращению распространения радикализма в мире должны продолжаться», — приводит его слова РИА Новости.

Мацуно добавил, что Япония намерена тесно сотрудничать с международным сообществом по этому направлению.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.

В ООН и МИД России призвали расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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