Кабмин Японии: ликвидация главаря ИГ в Сирии — важный шаг к миру на Ближнем Востоке
«Это является одним из важных шагов для реализации мира и стабильности на Ближнем Востоке... Усилия по предотвращению распространения радикализма в мире должны продолжаться», — приводит его слова РИА Новости.
Мацуно добавил, что Япония намерена тесно сотрудничать с международным сообществом по этому направлению.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.
Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.
В ООН и МИД России призвали расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.