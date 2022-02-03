В Пентагоне заявили о гибели трёх мирных жителей в ходе ликвидации лидера ИГ

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ходе операции по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши погибли три мирных жителя — жена и двое детей террориста.
В Пентагоне заявили о гибели трёх мирных жителей в ходе ликвидации лидера ИГ
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В американском ведомстве добавили, что США проводили данную операцию единолично.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети.

В ООН призвали расследовать гибель мирных граждан при ликвидации главаря ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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