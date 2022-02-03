Washington Post: в ходе операции США по ликвидации лидера ИГ в Сирии погибли женщины и дети

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В ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии главарь ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши взорвал взрывчатку, в результате чего погибли женщины и дети. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников.
Washington Post: в ходе операции США по ликвидации лидера ИГ в Сирии погибли женщины и дети
  • © AB Forces News Collection
  • Legion-Media

«Два знакомых с ситуацией чиновника сообщили, что жертвы среди мирного населения были вызваны действиями «террориста» в здании, который подорвал взрывчатку», — говорится в сообщении.

Один из них добавил, что взрыв убил мужчину и членов его семьи, включая женщин и детей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.

Согласно сообщению ЮНИСЕФ, опубликованному 3 февраля, по меньшей мере шесть детей были убиты и одна девочка получила тяжёлые ранения на северо-западе Сирии в пограничном городе Атмех.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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