Washington Post: в ходе операции США по ликвидации лидера ИГ в Сирии погибли женщины и дети
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«Два знакомых с ситуацией чиновника сообщили, что жертвы среди мирного населения были вызваны действиями «террориста» в здании, который подорвал взрывчатку», — говорится в сообщении.
Один из них добавил, что взрыв убил мужчину и членов его семьи, включая женщин и детей.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.
Согласно сообщению ЮНИСЕФ, опубликованному 3 февраля, по меньшей мере шесть детей были убиты и одна девочка получила тяжёлые ранения на северо-западе Сирии в пограничном городе Атмех.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.