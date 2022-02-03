Байден сообщил о ликвидации в Сирии главаря ИГ аль-Кураши
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«Благодаря мастерству и храбрости наших вооружённых сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*», — приводятся его слова на сайте Белого дома.
Байден уточнил, что в результате операции американские военные не пострадали.
В декабре замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал ИГ в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.