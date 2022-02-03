Байден сообщил о ликвидации в Сирии главаря ИГ аль-Кураши

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии главаря террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.
Байден сообщил о ликвидации в Сирии главаря ИГ аль-Кураши
  • ©Anna Moneymaker/Getty Images

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооружённых сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*», — приводятся его слова на сайте Белого дома.

Байден уточнил, что в результате операции американские военные не пострадали.

В декабре замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить