Байден сообщил о ликвидации в Сирии главаря ИГ аль-Кураши

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии главаря террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооружённых сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*», — приводятся его слова на сайте Белого дома.

Байден уточнил, что в результате операции американские военные не пострадали.

В декабре замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.