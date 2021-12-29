В МИД отметили роль российских военных в ослаблении потенциала ИГ в Сирии

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Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал террористической группировки ИГ* в Сирии. Об этом заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
В МИД отметили роль российских военных в ослаблении потенциала ИГ в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооружённые силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооружёнными силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что военным удалось ликвидировать значительные силы и средства террористической группировки, разрушена её организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сирии отмечается активизация ячеек террористической организации «ИГ».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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