Российская сторона отметила активизацию террористических ячеек в Сирии

В Сирии отмечается активизация ячеек террористической организации «ИГ»*. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Оценивая в целом положительно развитие ситуации в САР в плане её стабилизации, мы тем не менее обратили внимание, что в последнее время произошла активизация террористической деятельности. Прежде всего, конечно, со стороны спящих ячеек так называемого «Исламского государства»*», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Лаврентьев добавил, что активность террористов приняла в последние месяцы неприемлемые размеры.

Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».