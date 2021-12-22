Российская сторона отметила активизацию террористических ячеек в Сирии
- РИА Новости
«Оценивая в целом положительно развитие ситуации в САР в плане её стабилизации, мы тем не менее обратили внимание, что в последнее время произошла активизация террористической деятельности. Прежде всего, конечно, со стороны спящих ячеек так называемого «Исламского государства»*», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
Лаврентьев добавил, что активность террористов приняла в последние месяцы неприемлемые размеры.
Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».