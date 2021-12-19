Минобороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе сирийского боевика

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Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».
Минобороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе сирийского боевика
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Видео разместил в своём Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин.

На видео российский оператор барражирующих боеприпасов рассказал о подробностях операции апреля 2020 года, в рамках которой он ликвидировал боевика «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Террорист хвастался тем, что ранее уничтожил около 30 танков и вертолётов сирийских правительственных войск.

«Буквально за два дня до проведения нашей спецоперации этот боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжёг два грузовика. После этого мы начали проводить авиаразведку района, и в ходе разведки мы обнаружили расчёт противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика», — рассказал российский военный.

По его словам, так как идентифицировать самого «Снайпера Тоу» было невозможно, было принято решение ликвидировать всю группу террористов.

В июне сообщалось о ликвидации официального представителя террористической группировки Абу Халеда аш-Шами в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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