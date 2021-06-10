Al Mayadeen: в Сирии ликвидирован официальный представитель «Хайят Тахрир Аш-Шам»

Официальный представитель «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Халед аш-Шами ликвидирован в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Вместе с ним погибли ещё десять человек.

7 июня в Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.