Al Mayadeen: в Сирии ликвидирован официальный представитель «Хайят Тахрир Аш-Шам»

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Официальный представитель «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Халед аш-Шами ликвидирован в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба.
Al Mayadeen: в Сирии ликвидирован официальный представитель «Хайят Тахрир Аш-Шам»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Вместе с ним погибли ещё десять человек.

7 июня в Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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