ООН выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря ИГ

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»*.

«В деле определения ответственности за жертвы данной атаки, конечно, важно будет провести расследование», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.