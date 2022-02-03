ООН выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря ИГ

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Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»*.
ООН выступает за расследование гибели мирных граждан при ликвидации главаря ИГ
  • © Ludovic MARIN / AFP

«В деле определения ответственности за жертвы данной атаки, конечно, важно будет провести расследование», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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