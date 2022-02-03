В Белом доме назвали ликвидацию главаря ИГ в Сирии ударом по репутации группировки
- ©Anna Moneymaker / Getty Images
«Гибель (аль-Курайши. — RT) является катастрофическим ударом по ИГ», — заявила Псаки в ходе телефонного брифинга.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.
По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.