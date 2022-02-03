В Белом доме назвали ликвидацию главаря ИГ в Сирии ударом по репутации группировки

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ликвидацию американскими военными главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши в Сирии катастрофическим ударом по репутации группировки.
В Белом доме назвали ликвидацию главаря ИГ в Сирии ударом по репутации группировки
  • ©Anna Moneymaker / Getty Images

«Гибель (аль-Курайши. — RT) является катастрофическим ударом по ИГ», — заявила Псаки в ходе телефонного брифинга.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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