МИД России заявил о необходимости расследования данных о жертвах в ходе спецоперации США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши подтвердятся, то необходимо их тщательно расследовать.
МИД России заявил о необходимости расследования данных о жертвах в ходе спецоперации США
  • © Igor Zubkov
  • Legion-Media

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении», — заявила Захарова.

Вместе с этим представитель МИД добавила, что при этом необходимо тщательно вести выбор целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц

«Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети. В Самом Пентагоне уже подтвердили гибель трёх человек — жены и двох детей террориста.

В ООН призвали расследовать гибель мирных граждан при ликвидации главаря ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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