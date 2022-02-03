МИД России заявил о необходимости расследования данных о жертвах в ходе спецоперации США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши подтвердятся, то необходимо их тщательно расследовать.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении», — заявила Захарова.

Вместе с этим представитель МИД добавила, что при этом необходимо тщательно вести выбор целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц

«Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

По сообщению The Washington Post, в ходе контртеррористической операции американских военных в Сирии погибли женщины и дети. В Самом Пентагоне уже подтвердили гибель трёх человек — жены и двох детей террориста.

В ООН призвали расследовать гибель мирных граждан при ликвидации главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.