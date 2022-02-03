Псаки заявила, что Байден в режиме реального времени следил за спецоперацией США в Сирии
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- © Patrick Semansky
«Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома», — приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.
Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.
В ООН и МИД России призвали расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.