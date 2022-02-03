Псаки заявила, что Байден в режиме реального времени следил за спецоперацией США в Сирии

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в режиме реального времени отслеживал основные этапы спецоперации американских военных по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что Байден в режиме реального времени следил за спецоперацией США в Сирии
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома», — приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.

В ООН и МИД России призвали расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить