Псаки заявила, что Байден в режиме реального времени следил за спецоперацией США в Сирии

Президент США Джо Байден в режиме реального времени отслеживал основные этапы спецоперации американских военных по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

AP

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«Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома», — приводит слова Псаки ТАСС. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши. Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции. В ООН и МИД России призвали расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.