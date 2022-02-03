Пентагон: решение о расследовании подробностей спецоперации США в Сирии пока не принято

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не приняли решение о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении спецоперации по ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.
Пентагон: решение о расследовании подробностей спецоперации США в Сирии пока не принято
  • AFP

«На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось», — приводит слова Кирби РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.

Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.

В ООН и МИД России призвали расследовать гибель мирных граждан при ликвидации главаря ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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