Пентагон: решение о расследовании подробностей спецоперации США в Сирии пока не принято
- AFP
«На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось», — приводит слова Кирби РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* аль-Курайши.
Позднее в Пентагоне подтвердили гибель трёх человек — жены и двоих детей террориста — в ходе контртеррористической операции.
В ООН и МИД России призвали расследовать гибель мирных граждан при ликвидации главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.