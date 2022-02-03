Пентагон: решение о расследовании подробностей спецоперации США в Сирии пока не принято

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не приняли решение о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении спецоперации по ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

AFP