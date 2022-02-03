Мария Захарова: ОБСЕ симптоматично молчит после решения ФРГ о запрете вещания RT DE

ОБСЕ симптоматично молчит после решения ФРГ о запрете вещания RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Госпожа Рибейру (представитель ОБСЕ по свободе слова. — RT) не увидела в этом «ничего такого», что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ», — написала дипломат в Telegram.

Ранее стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Как заявили в Москве, Германия вынуждает Россию принять ответные меры из-за давления на RT DE.