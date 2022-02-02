Захарова высказалась об ответных мерах в отношении ФРГ из-за ситуации с RT DE

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия вынуждает Россию принять ответные меры из-за давления на RT DE.
Захарова высказалась об ответных мерах в отношении ФРГ из-за ситуации с RT DE
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По её словам, Москва неоднократно и на различных уровнях предлагала Берлину «оставаться в международно-правовых рамках». Захарова добавила, что Россия обозначала варианты решения проблем.

«Если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.

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