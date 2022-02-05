В Минторге США намерены «удерживать Россию от опасных действий»

Помощник министра торговли по контролю над экспортом Теа Кендлер во время выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022 заявила о необходимости «удерживания России от агрессивных и опасных действий». С содержанием речи политика ознакомился RT.

По мнению Кендлер, необходимо использовать механизмы экспортного контроля для гарантии того, что американские технологические инновации не будут применены во вред национальной безопасности США.

«Это означает, что нужно эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также удерживания России от агрессивных и опасных действий», — заявила Кендлер.

Она убеждена, что «недобросовестные субъекты», у которых нет доступа к американским технологиям, пытаются заполучить их незаконными методами.

Ранее в американском Минторге заявили, что Россия и ряд других государств якобы используют мирную торговлю «в злонамеренных целях».