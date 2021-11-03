Минпромторг США внёс в ограничительный список четыре иностранные компании

Министерство торговли США внесло в ограничительный список, связанный с нацбезопасностью, четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies.

Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Отмечается, что в перечень попали Positive Technologies (Россия), Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. (Сингапур) NSO Group (Израиль) и Candiru (Израиль).

При этом российская и сингапурская компании внесены в список, так как власти США полагают, что их кибервозможности использовались для получения «несанкционированного доступа к информационным системам, что они угрожали приватности и безопасности физических лиц и организаций по всему миру».

Ранее сообщалось, что американские власти расширили список санкций против Ирана.