Минпромторг США внёс в ограничительный список четыре иностранные компании
- AP
Об этом говорится на сайте американского ведомства.
Отмечается, что в перечень попали Positive Technologies (Россия), Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. (Сингапур) NSO Group (Израиль) и Candiru (Израиль).
При этом российская и сингапурская компании внесены в список, так как власти США полагают, что их кибервозможности использовались для получения «несанкционированного доступа к информационным системам, что они угрожали приватности и безопасности физических лиц и организаций по всему миру».
Ранее сообщалось, что американские власти расширили список санкций против Ирана.