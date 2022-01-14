В Минторге США обвинили Россию в использовании мирной торговли «в злонамеренных целях»

Новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод считает, что Россия и ряд других стран якобы используют мирную торговлю «в злонамеренных целях». Об этом он заявил по случаю утверждения своей кандидатуры сенатом. С текстом выступления ознакомился RT.

Бюро является агентством Министерства торговли США, которое занимается вопросами, касающимися национальной безопасности и высоких технологий.

«Для меня честь возглавить высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях», — сказал Аксельрод.

Его коллега Теа Розман-Кендлер, также вступившая в должность помощника министра, добавила, что в BIS рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и экономики.

Бюро, по её словам, реагирует на вызовы, «связанные, в числе прочего, с Китаем, Россией, цепочками поставок, а также перспективными и основополагающими технологиями».

Глава министерства торговли Джина Раймондо, в свою очередь, добавила во время выступления, что Бюро промышленности и безопасности играет ключевую роль в соперничестве США с Китаем и укреплении американского технологического первенства.

Ранее в торговом представительстве Соединённых Штатов назвали импортозамещение в России нарушением норм ВТО. В связи с этим Вашингтон намерен разработать меры в отношении Москвы.

Между тем в российском МИД напомнили, что импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.