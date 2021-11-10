Власти США введут пошлины на алюминиевую фольгу из России

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Министерство торговли США вводит антидемпинговые пошлины на ряд видов алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции.
Власти США введут пошлины на алюминиевую фольгу из России
  • РИА Новости

«На основе утвердительного окончательного решения Министерства торговли США и Федеральной комиссии по международной торговле министерство издаёт постановления о введении антидемпинговых пошлин на определенные виды алюминиевой фольги из Республики Армения, Бразилии, Султаната Оман, Российской Федерации и Республики Турция», — приводит ТАСС решение министерства.

Речь идёт, в частности, о продукции компании «РУСАЛ» — одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире. 

Ранее сообщалось, что в Министерстве торговли США подтвердили рыночный статус экономики России для антидемпинговых процедур Соединённых Штатов.

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