Власти США введут пошлины на алюминиевую фольгу из России

Министерство торговли США вводит антидемпинговые пошлины на ряд видов алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции.

«На основе утвердительного окончательного решения Министерства торговли США и Федеральной комиссии по международной торговле министерство издаёт постановления о введении антидемпинговых пошлин на определенные виды алюминиевой фольги из Республики Армения, Бразилии, Султаната Оман, Российской Федерации и Республики Турция», — приводит ТАСС решение министерства.

Речь идёт, в частности, о продукции компании «РУСАЛ» — одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире.

Ранее сообщалось, что в Министерстве торговли США подтвердили рыночный статус экономики России для антидемпинговых процедур Соединённых Штатов.