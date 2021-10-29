В Минторге США подтвердили рыночный статус экономики России

В Министерстве торговли США подтвердили рыночный статус экономики России для антидемпинговых процедур Соединённых Штатов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.

«Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур», — заявили в ведомстве.

Решение Минторга США означает, что в Вашингтоне не будут возвращаться к методикам расчёта демпинга, которые применялись в отношении экспортёров из Советского Союза и России до присоединения страны к Всемирной торговой организации.

В августе в Соединённых Штатах заявили о проведении антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики страны рыночному статусу.