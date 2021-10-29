В Минторге США подтвердили рыночный статус экономики России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.
«Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур», — заявили в ведомстве.
Решение Минторга США означает, что в Вашингтоне не будут возвращаться к методикам расчёта демпинга, которые применялись в отношении экспортёров из Советского Союза и России до присоединения страны к Всемирной торговой организации.
В августе в Соединённых Штатах заявили о проведении антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики страны рыночному статусу.