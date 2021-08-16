США сообщили об антидемпинговом анализе поставок нитрата аммония из России

США проводят антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики России рыночному статусу.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление Минторга США.

В комментарии министерства говорится, что в рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония из России было обнаружено, что американские компании предоставили «достаточные доказательства» для Минторга США, чтобы изучить вопрос о том, «следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах».

Ранее Соединённые Штаты внесли в санкционный список российские компании Charter Green Light Moscow, Asia-Invest и научно-производственное предприятие «Пульсар» из-за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT высказал мнение, что США «уже потеряли нить правосудия, перестали быть объективными с точки зрения обвинений».