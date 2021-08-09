Американист прокомментировал санкции США против трёх организаций из России

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США внесли в санкционный список российские компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest и научно-производственное предприятие «Пульсар» из-за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

«Я полагаю, что США уже потеряли нить правосудия, перестали быть объективными с точки зрения обвинений. И те долгие годы, когда Америка призывала всех прислушаться к голосу разума и действовать исключительно по презумпции невиновности… США сейчас демонстрируют всему миру, что они действуют по принципу презумпции виновности», — отметил эксперт.

По его словам, «концепция назначения виновных стала достаточно объективным рабочим инструментом в руках демократов».

«Демократы, находящиеся сейчас у власти, ни в коей мере не будут снижать санкционную политику по отношению к России, учитывая, что в следующем году выборы в конгресс», — уточнил Судаков.

Эксперт считает, что надуманных обвинений будет ещё очень много.

«Это только начало, я полагаю, что самые серьёзные конфликты у нас ещё впереди, потому что санкционные списки будут расширяться, будет как можно больше фальсификаций по принципу хайли лайкли, которые будут проявляться исключительно в угоду американским выборам», — заключил он.

Ранее стало известно, что в США ввели санкции против трёх организаций из России.