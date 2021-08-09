Американист прокомментировал санкции США против трёх организаций из России
- РИА Новости
«Я полагаю, что США уже потеряли нить правосудия, перестали быть объективными с точки зрения обвинений. И те долгие годы, когда Америка призывала всех прислушаться к голосу разума и действовать исключительно по презумпции невиновности… США сейчас демонстрируют всему миру, что они действуют по принципу презумпции виновности», — отметил эксперт.
По его словам, «концепция назначения виновных стала достаточно объективным рабочим инструментом в руках демократов».
«Демократы, находящиеся сейчас у власти, ни в коей мере не будут снижать санкционную политику по отношению к России, учитывая, что в следующем году выборы в конгресс», — уточнил Судаков.
Эксперт считает, что надуманных обвинений будет ещё очень много.
«Это только начало, я полагаю, что самые серьёзные конфликты у нас ещё впереди, потому что санкционные списки будут расширяться, будет как можно больше фальсификаций по принципу хайли лайкли, которые будут проявляться исключительно в угоду американским выборам», — заключил он.
Ранее стало известно, что в США ввели санкции против трёх организаций из России.