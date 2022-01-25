Белый дом: возможные экспортные меры США против России не навредят мировой цепи поставок

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Возможные экспортные ограничения США против России не затронут глобальные цепочки поставок, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Белый дом: возможные экспортные меры США против России не навредят мировой цепи поставок
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«Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для её собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как заявил представитель Белого дома, в каждой из этих цепочек поставок США и их партнёры являются «производителями и разработчиками», а ограничение на экспорт «лишит Россию той высокотехнологичной продукции, которую она не может заменить продукцией внутреннего рынка».

25 января в Белом доме заявили, что экспортные ограничения США в отношении России, которые Белый дом готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную и космическую отрасли.

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