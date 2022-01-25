Белый дом: возможные экспортные меры США против России не навредят мировой цепи поставок

Возможные экспортные ограничения США против России не затронут глобальные цепочки поставок, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для её собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как заявил представитель Белого дома, в каждой из этих цепочек поставок США и их партнёры являются «производителями и разработчиками», а ограничение на экспорт «лишит Россию той высокотехнологичной продукции, которую она не может заменить продукцией внутреннего рынка».

25 января в Белом доме заявили, что экспортные ограничения США в отношении России, которые Белый дом готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную и космическую отрасли.