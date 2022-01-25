Белый дом пригрозил экспортными ограничениями оборонной и космической отраслям России

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Экспортные ограничения США в отношении России, которые Белый дом готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную и космическую отрасли, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Белый дом пригрозил экспортными ограничениями оборонной и космической отраслям России
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«Речь идёт о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Американская сторона подчеркнула, что для развития этих секторов России потребуется оборудование, которое могут предоставить только США.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России.

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