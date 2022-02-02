Бывший глава МИД Польши Сикорский прокомментировал отказ ФРГ поставлять оружие на Украину

Короткая ссылка
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel высказался против отказа властей Германии поставлять оружие на Украину.
Бывший глава МИД Польши Сикорский прокомментировал отказ ФРГ поставлять оружие на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода «Северный поток — 2» и его завершению. На себя немцы работают», — написал он.

По мнению Сикорского, «немецкое бездействие» проявляется исключительно в нежелании властей ФРГ поставлять оружие на Украину.

Он также указал на возникшую необходимость для Германии восстанавливать «пошатнувшееся доверие к себе».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить