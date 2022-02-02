Бывший глава МИД Польши Сикорский прокомментировал отказ ФРГ поставлять оружие на Украину

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel высказался против отказа властей Германии поставлять оружие на Украину.

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода «Северный поток — 2» и его завершению. На себя немцы работают», — написал он.

По мнению Сикорского, «немецкое бездействие» проявляется исключительно в нежелании властей ФРГ поставлять оружие на Украину.

Он также указал на возникшую необходимость для Германии восстанавливать «пошатнувшееся доверие к себе».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.