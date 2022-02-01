WSJ: США и их союзники усомнились в надёжности Германии в контексте кризиса на Украине
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Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Легко объяснить одно решение или одно положение политики, но когда всё складывается воедино, возникает впечатление, что Германия не ведёт себя как надёжный партнёр», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, «есть ощущение, что Германия не только колеблется, но и пытается помешать оказанию помощи Украине».
Отмечается, что ФРГ отказалась поставлять на Украину летальное вооружение и не позволяла партнёрам по НАТО отправлять туда оружие немецкого производства.
По данным газеты, «немецкие дипломаты выступали за выработку исключений в проекте западных санкций против Москвы, чтобы Берлин смог продолжить покупать российский газ».
25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.