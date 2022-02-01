WSJ: США и их союзники усомнились в надёжности Германии в контексте кризиса на Украине

Власти США, Великобритании и стран Восточной Европы испытывают сомнения в надёжности ФРГ как партнёра по позиции в отношении России в условиях роста напряжённости на Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Легко объяснить одно решение или одно положение политики, но когда всё складывается воедино, возникает впечатление, что Германия не ведёт себя как надёжный партнёр», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, «есть ощущение, что Германия не только колеблется, но и пытается помешать оказанию помощи Украине».

Отмечается, что ФРГ отказалась поставлять на Украину летальное вооружение и не позволяла партнёрам по НАТО отправлять туда оружие немецкого производства.

По данным газеты, «немецкие дипломаты выступали за выработку исключений в проекте западных санкций против Москвы, чтобы Берлин смог продолжить покупать российский газ».

25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.