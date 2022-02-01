Сенатор Пушков прокомментировал возможное введение Западом санкций в отношении России

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал причину возможного введения санкций странами Запада в отношении России при эскалации ситуации вокруг Украины.
Сенатор Пушков прокомментировал возможное введение Западом санкций в отношении России
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«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал Пушков в Telegram.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс объявила, что Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.

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