Сенатор Пушков прокомментировал возможное введение Западом санкций в отношении России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал причину возможного введения санкций странами Запада в отношении России при эскалации ситуации вокруг Украины.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал Пушков в Telegram.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс объявила, что Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.