Глава МИД Британии Трасс не исключила, что новые санкции затронут российские СМИ

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс не стала исключать, что российские СМИ подпадут под новый санкционный режим, разработанный Лондоном против Москвы на случай «агрессии против Украины».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не буду говорить об отдельных лицах и организациях, которые могут подпасть под санкции, но это может быть любой, кто представляет стратегические и экономические интересы российского государства. Поэтому вы можете себе представить, что это достаточно длинный список людей и организаций», — сказала министр, отвечая на вопрос, позволит ли новый законопроект о санкционном режиме в отношении России вводить санкции против российских СМИ в Великобритании.

Как ранее объявила Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.