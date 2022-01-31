Глава МИД Британии Трасс не исключила, что новые санкции затронут российские СМИ
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не буду говорить об отдельных лицах и организациях, которые могут подпасть под санкции, но это может быть любой, кто представляет стратегические и экономические интересы российского государства. Поэтому вы можете себе представить, что это достаточно длинный список людей и организаций», — сказала министр, отвечая на вопрос, позволит ли новый законопроект о санкционном режиме в отношении России вводить санкции против российских СМИ в Великобритании.
Как ранее объявила Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».
Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.
В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.