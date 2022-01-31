В Кремле призвали США и европейские страны прекратить эскалацию напряжения вокруг Украины

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В Кремле призывают Соединённые Штаты и их европейских партнёров отказаться от курса на нагнетание напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали США и европейские страны прекратить эскалацию напряжения вокруг Украины
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По его словам, в американских СМИ в последнее время публикуется большое количество непроверенных и ложных материалов о ситуации вокруг Украины.

«Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном», — сказал Песков на брифинге.

В Кремле заявили, что Москва последовательно критикует данную позицию и призывает США и их союзников отказаться от такой линии поведения, а также «занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию».

Ранее издание The Telegraph писало, что Великобритания занимается разработкой ограничений в отношении России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины, не исключается отключение страны от международной платёжной системы SWIFT.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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