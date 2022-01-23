The Telegraph: Британия может поддержать инициативу отключения России от SWIFT

Великобритания занимается разработкой ограничений в отношении России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины, не исключается отключение России от международной платёжной системы SWIFT. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Как сообщает РИА Новости, британские чиновники разрабатывают новые рестрикции, в том числе против «Северного потока — 2».

«Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания», — цитирует газета слова источника, близкого к британскому премьер-министру.

Согласно статье, премьер Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7 в целях создания «санкционной коалиции для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России (Владимира Путина. — RT)».

Ранее корреспондент британского издания The Daily Telegraph написал статью о том, что возможные новые антироссийские санкции со стороны Соединённых Штатов не станут для экономики страны ударом.

Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать проект новых санкций США против России нецелесообразно.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что в случае принятия Вашингтоном новых санкций против России может произойти разрыв отношений между странами.