Песков: комментировать проект новых санкций США против России нецелесообразно

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Американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое такое «упражнение» комментировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: комментировать проект новых санкций США против России нецелесообразно
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«Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше они девальвируются (эти идеи). Уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал Песков.

По данным The Washington Post, новый проект американских санкций предусматривает признание России государством — спонсором терроризма.

Кроме того, американские конгрессмены предложили ввести санкции против ряда российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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