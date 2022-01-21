Песков: комментировать проект новых санкций США против России нецелесообразно

Американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое такое «упражнение» комментировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше они девальвируются (эти идеи). Уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал Песков.

По данным The Washington Post, новый проект американских санкций предусматривает признание России государством — спонсором терроризма.

Кроме того, американские конгрессмены предложили ввести санкции против ряда российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.