WP: в США предлагают ввести санкции против Пескова, Собянина и Мишустина

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Американские конгрессмены предложили ввести санкции против ряда российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, пишет The Washington Post.
WP: в США предлагают ввести санкции против Пескова, Собянина и Мишустина
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«Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, действующие и бывшие российские должностные лица», — говорится в проекте санкций, полученном газетой, выдержку из которого публикует РИА Новости.

В санкционном списке также указаны глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и председатель российской ЦИК Элла Памфилова.

Ранее американский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России. Текст документа пока официально не опубликован.

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