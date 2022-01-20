WP: в США предлагают ввести санкции против Пескова, Собянина и Мишустина
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«Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, действующие и бывшие российские должностные лица», — говорится в проекте санкций, полученном газетой, выдержку из которого публикует РИА Новости.
В санкционном списке также указаны глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и председатель российской ЦИК Элла Памфилова.
Ранее американский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России. Текст документа пока официально не опубликован.