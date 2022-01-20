Американский конгрессмен Бэнкс представил новый пакет санкций против России

Американский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России.

«(Законопроект. — RT) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — следует из опубликованных на сайте конгресса США данных.

Проект был внесён 19 января. Текст документа пока официально не опубликован.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишатся возможности проводить операции с долларом США.

При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.