Глава Минфина США рассказала о консультациях с союзниками по антироссийским санкциям

Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

«Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — RT), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа (России)»,— цитирует Йеллен РИА Новости.

Она также напомнила, что американский президент Джо Байден призвал ввести санкции, которые «ощутимыми» для российской экономики.

Ранее Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишится возможности проводить операции с долларом США.

При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.