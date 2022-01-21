Глава Минфина США рассказала о консультациях с союзниками по антироссийским санкциям

Короткая ссылка
Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

«Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — RT), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа (России)»,— цитирует Йеллен РИА Новости.

Она также напомнила, что американский президент Джо Байден призвал ввести санкции, которые «ощутимыми» для российской экономики.

Ранее Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишится возможности проводить операции с долларом США.

При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить