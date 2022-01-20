Депутат Госдумы Никонов заявил, что новые санкции США могут привести к разрыву отношений

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что в случае принятия Вашингтоном новых санкций против России может произойти разрыв отношений между странами.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Результат подобных санкций, если они будут приняты, (президентом России Владимиром) Путиным объявлен (ранее): разрыв отношений», — сказал Никонов.

Кроме того, парламентарий заявил, что новый проект не является оригинальным, объяснив, что это акт, который ранее был отложен.

«Это всё тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма», — сказал он.

По его словам, проект санкций является «страшилками», которые «как не работали, так и не работают».

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России. Текст документа пока официально не опубликован.

По данным газеты The Washington Post, американские конгрессмены предложили ввести санкции против ряда российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.