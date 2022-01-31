В НАТО намерены изучить «операции по оказанию влияния» в Арктике

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Юлия Гуреева
Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) планирует нанять специалистов, которые проанализируют повестку по Арктике, распространяемую разными странами, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе. С описанием тендера ознакомился RT.
В НАТО намерены изучить «операции по оказанию влияния» в Арктике
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«NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике», — говорится в документе.

Как отмечается, структура организует подобные исследования с 2018 года. На этот раз специалисты должны будут изучить официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами-членами Арктического совета, Китаем и НАТО.

Кроме того, подрядчикам предстоит проанализировать тенденции операций по оказанию влияния, касающиеся Арктики, за последние десять лет. К ним, помимо прочего, относят и распространение дезинформации.

В Центре подчеркнули, что итоговый отчёт должен включать раздел, посвящённый более подробному анализу дискурса вокруг председательства России в Арктическом совете.

Россия возглавляет организацию с 2021-го по 2023 год. За этот период планируется развивать сотрудничество с участниками форума по вопросам, связанным с населением Арктики, охраной окружающей среды, развитием региона и укреплением роли совета как площадки для сотрудничества.

Ранее зампред правительства России Юрий Трутнев рассказал об итогах первого года российского председательства.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который действует с 1996 года. В него входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, а также ряд стран-наблюдателей.

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