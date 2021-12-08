Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о попытках западных стран политизировать ситуацию в Арктике.

Об этом он сообщил на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

«В последнее время мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало на нашей памяти, но сейчас этого стало больше», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались территориям Крайнего Севера.